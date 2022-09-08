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Росіяни обстріляли Харків, в області загинула жінка – ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 23:45
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Росіяни обстрілювали Харків із реактивних систем залпового вогню, у Чугуївській громаді внаслідок обстрілу загинула жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини.

У Харкові наносять удари із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі.

Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу 1 жінка загинула".

Деталі: Пізніше мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок обстрілу міста немає.

Дослівно Терехов: "Обстріл Київського району. Попадання у приватний сектор. На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо обстріл вівся реактивними системами залпового вогню".

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Теми: Харківська областьвійна
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