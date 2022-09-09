Загарбники обстріляли громади Сумської області, майже 100 прильотів за добу

Протягом минулої доби росіяни обстріляли три громади Сумської області, майже 100 прильотів з різного озброєння.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Обстріл Краснопільської громади розпочався близько 10 години ранку. Як наслідок – 29 мінометних прильотів і 20 – з РСЗВ "Град".

В Есманській громаді у післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномету.

Після 15 години росіяни відкривали вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 8 прильотів з міномету, 15 пострілів з АГС.

"Також є інформація про автівку, що підірвалась на міні у Шосткинському районі. Деталі згодом", – повідомив Живицький.