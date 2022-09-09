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ЗСУ завдали понад 270 влучних уражень з неба і землі по позиціях ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 вересня 2022, 02:34
ЗСУ завдали понад 270 влучних уражень з неба і землі по позиціях ворога – ОК Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах захисту українські військові з неба і землі 271 раз уразили позиції загарбників.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Противник і далі зосереджує зусилля на утриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила 2 безпілотних шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши і напрацьований фото- відеоматеріал.

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Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас наносить ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Протягом бойового дня ворогом нанесено 30 авіаційних і 1 ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски 4 ракет Р-27 по наших літаках, що наносили удари по противнику".

Деталі: Українська авіація завдала 6, а ракетно-артилерійські підрозділи – 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районах зосередження озброєння і техніки, понтонних переправах у районі Нової Каховки.

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"Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", – ідеться в повідомленні.

Втрати ворога за бойовий день складають 59 загарбників, 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 і 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів та катерів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр".

"Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна", – зазначають в ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
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