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Північна Корея ухвалила закон про ядерну зброю, щоб "протистояти США"

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 вересня 2022, 04:03
Північна Корея ухвалила закон про ядерну зброю, щоб протистояти США
фото: yna.co.kr

Північна Корея вводить у дію закон, що дозволяє їй завдавати превентивний ядерний удар.

Джерело: AFP із посиланням на державні ЗМІ КНДР, АР

Дослівно новий закон: "Якщо системі командування та управління національними ядерними силами загрожує напад з боку ворожих сил, негайно автоматично завдається ядерний удар".

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Деталі: Також в ухваленому законі зазначається, що ядерна політика країни є "незворотною".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї та ракет, необхідних для протистояння Сполученим Штатам Америки, яких він звинуватив у проведенні кампанії тиску з метою послаблення оборони КНДР і зрештою повалення його уряду.

У п’ятницю державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Чен Ин зробив ці коментарі під час виступу в парламенті Північної Кореї, де члени також прийняли закон, який дозволяє збройним силам Північної Кореї "автоматично" завдавати ядерних ударів по силах противника, якщо його керівництво зазнає нападу.

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Він також розкритикував конкурента Південну Корею за її плани розширити свої звичайні ударні можливості та відновити широкомасштабні військові навчання зі Сполученими Штатами для протидії зростаючим загрозам Північної Кореї, назвавши їх "небезпечною" військовою дією, яка підвищує напругу.

АР зазначає, що останніми місяцями Кім Чен Чен Чен Ин висловлює дедалі провокаційніші погрози щодо ядерного конфлікту на адресу Сполучених Штатів та їхніх союзників в Азії, також попереджаючи, що КНДР активно використає свою ядерну зброю в разі загрози.

Як пише видання, його останні коментарі підкреслили зростання ворожнечі в регіоні, оскільки він прискорює розширення застосування своєї ядерної зброї та ракетної програми.

Теми: КНДРСШАядерна зброя
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