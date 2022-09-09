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ОК "Південь": виявили осіб, які передавали росіянам дані про ЗСУ і стратегічні об’єкти

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 вересня 2022, 05:05
Фото ілюстративне з pixabay.com

У Миколаївській та Одеській областях виявили осіб, які передавали дані російським окупантам.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Крім того, на Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів.

"Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження", – ідеться в повідомленні.

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Теми: Одеська областьМиколаївська областьвійна
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