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Генштаб: військові РФ переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 вересня 2022, 07:38

За добу зафіксовано понад 15 випадків дезертирства особового складу російських військ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації".

Деталі: Зокрема, за даними Генштабу, протягом минулої доби відзначено понад 15 таких випадків.

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Теми: війнаРосія
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