Генштаб: військові РФ переодягаються в цивільних і вдаються до дезертирства
П'ятниця, 9 вересня 2022, 07:38
За добу зафіксовано понад 15 випадків дезертирства особового складу російських військ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.
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Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад і пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.
Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Російської Федерації".
Деталі: Зокрема, за даними Генштабу, протягом минулої доби відзначено понад 15 таких випадків.
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