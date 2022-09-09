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Корабель ВМС Румунії натрапив на дрейфуючу міну в Чорному морі

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 07:55
фото: twitter ЄП

У четвер земснаряд ВМС Румунії натрапив на дрейфуючу міну, яку намагався знешкодити під час поганої погоди у Чорному морі.

Про це повідомило міноборони країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Судно було попереджено про міну, яка дрейфувала приблизно за 25 морських миль на північний схід від румунського чорноморського порту Констанца. Але судно не змогло знешкодити міну, перш ніж натрапило на неї через сильний вітер і хвилі.

"Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена, а на борту немає серйозних пошкоджень", - йдеться в заяві міністерства.

Міни почали плавати в Чорному морі після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, і румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували їх у їхніх водах.

З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили 28 мін у західних водах Чорного моря, повідомили у румунському міністерстві.

Наприкінці липня морську міну знешкодили поблизу морського курорту у Румунії.

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А в червні помічену з цивільного судна морську міну знешкодили біля берегів Болгарії.

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Теми: РумуніяЧорне моревійна
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