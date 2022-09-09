ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів, а з початку російської агресії – 51 900 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

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Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали: