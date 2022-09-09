ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків – Генштаб
П'ятниця, 9 вересня 2022, 09:15
За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів, а з початку російської агресії – 51 900 військових РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
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Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 51900 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2122 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
- артилерійських систем – 1237 (+11) од,
- РСЗВ – 306 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 159 (+0) од,
- літаків – 239 (+0) од,
- гелікоптерів – 211 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
- крилатих ракет ‒ 214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од,
- спеціальної техніки ‒ 114 (+4).