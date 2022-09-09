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ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 09:15
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили 650 окупантів, а з початку російської агресії – 51 900 військових РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 51900 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2122 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4575 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1237 (+11) од,
  • РСЗВ – 306 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 159 (+0) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 211 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 214 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3399  (+55) од,
  • спеціальної техніки ‒ 114 (+4).

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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