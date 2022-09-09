США запровадили санкції проти іранських компаній, причетних до постачання дронів Росії

США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну США.

"Росія робить дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

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"Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну Росії проти України", – додав він.

"Ми також без вагань будемо націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід", – додав Нельсон.

За його словами, "неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА чи їх передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України".

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Міністерство фінансів США у своїй заяві стверджує, що включило до списку компанію Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, звинувачуючи її в координації російських військових польотів між Іраном і Росією, в тому числі пов’язаних із транспортуванням безпілотників, персоналу та відповідного обладнання.

Міністерство фінансів також включило в санкційний список Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, звинувативши їх у причетності до досліджень, розробки, виробництва та закупівлі іранських безпілотників.

Також у список санкцій був внесений керуючий директор Baharestan Kish Company і член її ради директорів Рехматолла Хейдарі.

Наприкінці серпня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила поширювану до того у ЗМІ інформацію, що, за даними США, Росія отримала від Ірану бойові безпілотні літальні апарати.

Водночас перший заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу у вівторок офіційно підтвердив, що, за даними Вашингтона, Росія має намір використовувати отримані від Ірану дрони на полі бою в Україні".