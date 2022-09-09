Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти інтенсивно б’ють по Харківщині, на Бахмутському напрямку тривають бої – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 10:07
Фото: ДСНС у Харківській області

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області, у Чугуєві внаслідок обстрілу загинула одна людина, також вночі окупанти нанесли ракетний удар по Слов'янську.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Сумщина: вночі ворог обстрілював Шалигинську громаду з мінометів (8 прильотів). Попередньо — без жертв і руйнувань.

Вчора ворог обстрілював прикордонні громади області: Краснопільську (29 мінометних прильотів, 20 прильотів з РСЗВ "Град"), Есманську (у післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномету) та Зноб-Новгородську (8 прильотів з міномету, 15 пострілів з АГС). Попередньо - без наслідків.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Били з важкої артилерії. Люди не постраждали. Є руйнування дачних будинків та господарських споруд. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харківщина: цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі, постраждала одна людина.

Вночі ворог наносив інтенсивні удари  по Харківському, Чугуївському районах. В Чугуєві, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, там також тривають обстріли.

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Богодухівській райони.

Луганщина: на Бахмутському напрямку тривають бойові дії. За ніч по позиціях захисників Луганщини здійснено 11 артилерійських  та 10 мінометних  обстрілів. По чотири рази окупанти застосовували РСЗВ та танк.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Слов'янську. Пошкоджена будівля керамічного підприємства. 

За добу — обстріли з мінометів, артилерія, РСЗВ "Ураган", "Град". Обстріляні Бахмут, Торецьк, Авдіївка,  Курахове, смт. Нью-Йорк, с. Павлівка, смт. Зайцеве, с. Гостре, с. Федорівка, с. Тоненьке. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 16 приватних житлових будинків, ринок, АЗС,  Палац культури, адмінбудівля Бахмутської міськради.

По області 9 вбитих, 23 поранених людей за добу.

Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Вчора близько 23:45 та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так вчора внаслідок обстрілів виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає.

Вночі — обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади, внаслідок чого знеструмлена вся громада. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання, знаходяться на межі знищення.

У Каховці та Новій Каховці окупанти відкрили пункти видачі паспортів РФ, проте відсоток охочих отримати документ вкрай низький.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: УкраїнавійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Міноборони РФ у своєму зведенні замовчало втрату Балаклії

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Україна
Прем’єр Польщі прибув до Києва
ЗСУ за добу знищили 650 окупантів, 1 гелікоптер та 10 танків – Генштаб
Чому Україні досі не вдалося? Роздуми про втрачене 30-річчя для реформ та розвитку
Останні новини
22:40
Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський
22:31
Латвія і Польща проти зняття санкцій ЄС з окремих олігархів РФ, як хоче Угорщина
22:11
Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів
22:03
США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні
22:00
"Треба ще почекати": у McDonald's прокоментували можливу дату відкриття
21:55
Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти
21:24
Ринок праці на заході України майже відновився
21:19
Україна може повернути Крим протягом наступного року – генерал США
21:17
У Сербії засудили найманця, який воював на боці РФ в Україні
21:10
Німеччина запровадить "зелену карту" для збільшення робочої сили
Усі новини...