Окупанти інтенсивно б’ють по Харківщині, на Бахмутському напрямку тривають бої – ОВА

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області, у Чугуєві внаслідок обстрілу загинула одна людина, також вночі окупанти нанесли ракетний удар по Слов'янську.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Сумщина: вночі ворог обстрілював Шалигинську громаду з мінометів (8 прильотів). Попередньо — без жертв і руйнувань.

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Вчора ворог обстрілював прикордонні громади області: Краснопільську (29 мінометних прильотів, 20 прильотів з РСЗВ "Град"), Есманську (у післяобідній час був обстріл околиць Бачівська, 20 прильотів з міномету) та Зноб-Новгородську (8 прильотів з міномету, 15 пострілів з АГС). Попередньо - без наслідків.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Били з важкої артилерії. Люди не постраждали. Є руйнування дачних будинків та господарських споруд. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Харківщина: цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та артилерійські удари по Харкову та області. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі, постраждала одна людина.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському, Чугуївському районах. В Чугуєві, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, там також тривають обстріли.

Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Богодухівській райони.

Луганщина: на Бахмутському напрямку тривають бойові дії. За ніч по позиціях захисників Луганщини здійснено 11 артилерійських та 10 мінометних обстрілів. По чотири рази окупанти застосовували РСЗВ та танк.

Донеччина: вночі — ракетний удар по Слов'янську. Пошкоджена будівля керамічного підприємства.

За добу — обстріли з мінометів, артилерія, РСЗВ "Ураган", "Град". Обстріляні Бахмут, Торецьк, Авдіївка, Курахове, смт. Нью-Йорк, с. Павлівка, смт. Зайцеве, с. Гостре, с. Федорівка, с. Тоненьке. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 16 приватних житлових будинків, ринок, АЗС, Палац культури, адмінбудівля Бахмутської міськради.

По області 9 вбитих, 23 поранених людей за добу.

Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря й Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Вчора близько 23:45 та сьогодні зранку обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так вчора внаслідок обстрілів виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає.

Вночі — обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади, внаслідок чого знеструмлена вся громада. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання, знаходяться на межі знищення.

У Каховці та Новій Каховці окупанти відкрили пункти видачі паспортів РФ, проте відсоток охочих отримати документ вкрай низький.