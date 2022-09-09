Прикордонники призупиняли оформлення на кордоні з Угорщиною та Румунією

Зранку Держприкордонслужба повідомляла, що призупиняє оформлення осіб на кордоні з Угорщиною та Румунією, наразі пункти пропуску "Вилок" і "Дякове" вже відновили роботу.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "Сьогодні, 9 вересня, у зв’язку з несправністю бази даних митниці в пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, наразі здійснюється лише оформлення осіб, які перетинають кордон у пішому порядку".

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Деталі: З цієї ж причини було призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Дякове" на кордоні з Румунією.

Пізніше Держприкордонслужба повівдомила, що пункти пропуску "Вилок" і "Дякове" відновили свою роботу.