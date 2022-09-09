Air Moldova анонсувала відновлення польотів у Росію

Авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви.

Про це компанія повідомила 9 вересня, пише "Європейська правда".

У повідомленні про відновлення польотів Air Moldova, колись державна, а нині приватизована компанія, пояснила, що ухвалила рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.

Крім того, зазначили в компанії, рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому.

"Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, триваліший час, витрачений у дорозі, тривалі та втомливі польоти з пересадкою. Особливо важкими є поїздки у разі невідкладної медичної допомоги.

Швидкі та безпечні авіаперельоти є необхідністю для наших громадян.

Відновлення авіасполучення з Російською Федерацією – це відповідь на вимоги наших співвітчизників", - йдеться у поясненні компанії у Facebook.

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Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Долетіти з Росії до Молдови або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул та Єреван. Туреччина та Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди, як і раніше, літають російські літаки.

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