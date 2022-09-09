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СБУ затримала зрадника, який за гроші знищив боєприпаси ЗСУ

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 10:48
Ілюстартивне фото з пресслужби СБУ

СБУ затримала українця, який організував підпал боєприпасів Збройних сил України на Херсонщині за грошову винагороду від російських спецслужб. 

Джерело: пресслужба Служби безпеки України та пресслужба Офісу генерального прокурора 

Дослівно ОГП: "Для просування ворожих військ у напрямку м. Миколаєва він встановив місце дислокації однієї з військових частин Збройних Сил України та підпалив суху траву поблизу неї. Як наслідок, вогонь спричинив знищення частини боєприпасів українських бійців, що призвело до втрати оборонного майна".

Деталі: За інформацією слідства, підпал чоловік організував за обіцяні 30 тисяч грн. СБУ повідомляє, що він неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивство. У поле зору представників РФ він потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах.

Під час затримання у ного виявили телефон, який містить контакт співробітника спецслужби Росії. 

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Теми: Херсонська областьвійна
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