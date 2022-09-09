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Глава МЗС Австрії: санкції проти РФ з кожним днем дедалі ефективніші

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 11:31

Обумовлення президентом РФ Владіміром Путіним відновлення поставок газу послабленням санкцій є явним доказом того, що санкції працюють.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг в інтерв’ю Wiener Zeitung, пише "Європейська правда".

"Санкції з кожним днем ​​стають дедалі ефективнішими. Цілі галузі російської економіки простоюють, Росія скочується в рецесію, а для Європи все ще прогнозують зростання. У ЄС ми іноді є чемпіонами світу з применшення та песимізму, але в даному випадку для цього справді немає причин", - сказав Шалленберг.

Він висловив сподівання, що у якийсь момент вдасться повернутись до дипломатії для припинення війни, але зараз, за словами міністра, до цього ще далеко. 

"Для переговорів завжди потрібні дві сторони, і доки робляться спроби створити факти військовим шляхом, справа ще далека до завершення. Зараз важливі стратегічне терпіння та міцні нерви", - додав міністр.

За його словами, після виступу Путіна у Владивостоці видно, що у нього немає жодного бажання відступати. 

"Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, як і раніше, полягає в тому, щоб знищити Україну", - констатував Шалленберг.

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Нагадаємо, 7 вересня Росія розширила санкції проти військового керівництва ЄС.

Раніше стало відомо, що Угорщина передумала блокувати продовження антиросійських санкцій ЄС. Будапешт погрожував завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

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Теми: АвстріяРосіясанкції
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