Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Австрії: санкції проти РФ з кожним днем дедалі ефективніші

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 11:31

Обумовлення президентом РФ Владіміром Путіним відновлення поставок газу послабленням санкцій є явним доказом того, що санкції працюють.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг в інтерв’ю Wiener Zeitung, пише "Європейська правда".

"Санкції з кожним днем ​​стають дедалі ефективнішими. Цілі галузі російської економіки простоюють, Росія скочується в рецесію, а для Європи все ще прогнозують зростання. У ЄС ми іноді є чемпіонами світу з применшення та песимізму, але в даному випадку для цього справді немає причин", - сказав Шалленберг.

Реклама:

Він висловив сподівання, що у якийсь момент вдасться повернутись до дипломатії для припинення війни, але зараз, за словами міністра, до цього ще далеко. 

"Для переговорів завжди потрібні дві сторони, і доки робляться спроби створити факти військовим шляхом, справа ще далека до завершення. Зараз важливі стратегічне терпіння та міцні нерви", - додав міністр.

За його словами, після виступу Путіна у Владивостоці видно, що у нього немає жодного бажання відступати. 

ВІДЕО ДНЯ

"Зовсім навпаки. Мета Росії, схоже, як і раніше, полягає в тому, щоб знищити Україну", - констатував Шалленберг.

Нагадаємо, 7 вересня Росія розширила санкції проти військового керівництва ЄС.

Раніше стало відомо, що Угорщина передумала блокувати продовження антиросійських санкцій ЄС. Будапешт погрожував завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів.

Теми: АвстріяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: