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В Росії готуються запровадити візи для українців

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 вересня 2022, 11:56
Фото: Getty Images

В російському міністерстві закордонних справ повідомили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Дослівно: "Питання про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо РФ розглядається, вони необов'язково будуть дзеркальними".

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві додали, що Росія при розгляді питання про візи для українців "братиме до уваги, зокрема, гуманітарний фактор".

Що було раніше

  • З 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.
  • За результатами опитування КМІС, більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів.

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Теми: РосіяУкраїнавізивійна
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