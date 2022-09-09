В Росії готуються запровадити візи для українців
П'ятниця, 9 вересня 2022, 11:56
В російському міністерстві закордонних справ повідомили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України.
Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"
Дослівно: "Питання про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо РФ розглядається, вони необов'язково будуть дзеркальними".
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Деталі: У зовнішньополітичному відомстві додали, що Росія при розгляді питання про візи для українців "братиме до уваги, зокрема, гуманітарний фактор".
Що було раніше:
- З 1 липня 2022 року почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь.
- За результатами опитування КМІС, більшість українців підтримують візовий режим із Росією, проте частина респондентів все ще хоче відкритих кордонів.
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