В Росії готуються запровадити візи для українців

В російському міністерстві закордонних справ повідомили, що розглядають можливість запровадження віз для громадян України.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства "РИА "Новости", "ТАСС"

Дослівно: "Питання про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму щодо РФ розглядається, вони необов'язково будуть дзеркальними".

Деталі: У зовнішньополітичному відомстві додали, що Росія при розгляді питання про візи для українців "братиме до уваги, зокрема, гуманітарний фактор".

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