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Авіація РФ чотири місяці не залітала вглиб українського неба – Повітряні сили

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 12:31
ППО, Фото З defence ua

Російська авіація вже майже чотири місяці не залітає не територію, підконтрольну українським силам протиповітряної оборони.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "Уже майже чотири місяці ворог не залітає в наш повітряний простір – він змінив тактику. Вони зрозуміли, що несуть серйозні втрати на території нашої держави. Як би вони не розповідали в своїх пропагандистських сюжетах, ППО в Україні є". 

Деталі: Ігнат повідомив, що Україну посилено переносними зенітно-ракетним комплексами різних типів як радянського, так і закордонного виробництва. Ці засоби протиповітряної оборони мають дальністю від 4,5-7 кілометрів. За його словами, Росія відчула загрозу для своєї авіації і вирішила не залітати на територію, підконтрольну силам ППО України.

Він додав, що РФ продовжує застосовувати безпілотники, які можуть залітати навіть вглиб України для проведення розвідки. 

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Теми: авіавійнаРосія
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