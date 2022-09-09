Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія вдарила по центру Харкова: горить дитсадок, є поранені

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 14:31
Харків, Фото: Діана Руда

Вдень 9 вересня Росія завдала нових ударів по центру Харкова, пошкодивши дитячий садок, школу та дитячий будинок творчості, є щонайменше 10 постраждалих, у тому числі дітей. 

Джерело: мер міста Ігор Терехов в Telegram та "Суспільне"

Пряма мова: "Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. За попередньою інформацією, пошкоджений дитсадок та є пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється".

Деталі: У Харківській області оголошена повітряна тривога. 

Оновлено о 14:42: Терехов повідомив, що ворожі снаряди влучили у приватні будинки, в деяких із них почалися пожежі. Також зафіксовані влучання  у дитячий будинок творчості, школу та об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині Харкова.

"Суспільне" повідомляє про кількох поранених дітей у центрі Харкова, яких забрала машина швидкої допомоги.

Оновлено о 14:55: Мер Харкова повідомив, що внаслідок обстрілу є щонайменше 10 поранених, троє з них – діти. 

ВІДЕО ДНЯ

Доповнюється… 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківвійнавибух
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Окупанти оголосили "евакуацію" з Ізюма та Куп'янська

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Харків
Від нічних обстрілів у Харкові загинула жінка, у Чугуєві теж є загибла
Росіяни вночі знову обстріляли Харків, влучили у навчальний заклад – мер
Харків’яни повідомляють про чергові вибухи
Останні новини
02:15
Блінкен: Путін ставить на енергетичний шантаж, бо РФ програє на полі бою
01:35
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
23:56
Мер повідомив про вибухи в Мелітополі: ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі
23:42
В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку
23:40
У Швеції поменшало крадіжок авто – це пов’язують із війною в Україні
23:29
Сумщина: росіяни у п’ятницю обстрілювали 5 громад, є руйнування
23:07
Більшість американців підтримують обмеження віку для обраних політиків – опитування
22:40
Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський
22:31
Латвія і Польща проти зняття санкцій ЄС з окремих олігархів РФ, як хоче Угорщина
Усі новини...