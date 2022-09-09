Росія вдарила по центру Харкова: горить дитсадок, є поранені

Вдень 9 вересня Росія завдала нових ударів по центру Харкова, пошкодивши дитячий садок, школу та дитячий будинок творчості, є щонайменше 10 постраждалих, у тому числі дітей.

Джерело: мер міста Ігор Терехов в Telegram та "Суспільне"

Пряма мова: "Потужний обстріл Харкова із РСЗВ. Поки що точно відомо про прильоти у Шевченківському районі. За попередньою інформацією, пошкоджений дитсадок та є пожежа на одній автозаправці. Про постраждалих інформація уточнюється".

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Деталі: У Харківській області оголошена повітряна тривога.

Оновлено о 14:42: Терехов повідомив, що ворожі снаряди влучили у приватні будинки, в деяких із них почалися пожежі. Також зафіксовані влучання у дитячий будинок творчості, школу та об'єкт спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині Харкова.

"Суспільне" повідомляє про кількох поранених дітей у центрі Харкова, яких забрала машина швидкої допомоги.

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Оновлено о 14:55: Мер Харкова повідомив, що внаслідок обстрілу є щонайменше 10 поранених, троє з них – діти.

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