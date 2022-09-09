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Шеф Пентагону назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 14:36

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у п'ятницю, що українські сили досягли певних успіхів у своїх операціях у Харкові та Херсоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Зараз ми бачимо успіх біля Херсона, ми бачимо певний успіх біля Харкова, і це дуже, дуже надихає", — сказав Остін під час пресконференції зі своїм чеським колегою в Празі.

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Ці досягнення стануть серйозним ударом для Росії, яка, за словами західних спецслужб, зазнала величезних втрат. Вони також стануть великим поштовхом для Києва, який прагне показати своїм західним прихильникам, що він може змінити факти на місцях силою і заслуговує на подальшу підтримку.

У четвер Остін заявив, що президент Джо Байден схвалив надання Україні додаткової зброї на 675 мільйонів доларів, коли він та інші міністри оборони зустрілися в Німеччині, щоб обговорити, як продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Згідно з останніми оголошеннями про військову допомогу, загальна безпекова допомога США Україні з моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року досягла 15,2 мільярда доларів.

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Теми: арміяСША
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