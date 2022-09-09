Кухаря з Криму у Ростові засудили до 11 років ув'язнення

Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону засудив до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі кухаря Яшара Шихаметова, який до затримання працював у кафе у Криму.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Суддя Олексій Магомадов ухвалив обвинувальний вирок Яшару Шихаметову за частиною 2 статті 205.5 КК РФ. Шихаметова засуджено на 11 років у колонії суворого режиму з першими 4 роками відбування ув'язнення в більш суворих умовах.

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Шихаметов має значні проблеми зі здоров'ям (проблеми із серцем, шлунком, спиною та печінкою на тлі хронічної гіпертонії). Через хвороби він не зміг виступити в дебатах – а суд назвав це добровільною відмовою давати свідчення.

Справа проти кримського татарина Яшара Шихаметова має усі обвинувальні елементи з аналогічних процесів "Хізб ут-Тахрір", зазначає "Кримська солідарність".

Приводом для затримання та арешту став обшук вдома з виявленням забороненої літератури без відбитків пальців.

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Доказами провини є свідчення співробітників ФСБ, які складали цю справу, а також допит анонімних свідків, чиї слова неможливо підтвердити в суді. Ще одним важливим фактором є слідча експертиза з Міжрегіонального центру експертизи та оцінки в Казані, який щільно співпрацює з ФСБ протягом багатьох років кримінальних справ щодо "Хізб ут-Тахрір".

Співробітники ФСБ стверджували, що Шихаметов, працюючи в кафе, насправді вів "ідеологічну роботу", беручи участь у заборонених зборах та залучаючи нових прихильників.

Наприклад, оперативник Федір Фонд стверджував, що підсудний "вів ідеологічну пропаганду пошепки", що ускладнювало фіксацію промови. Коли до кафе приходили люди, яким він не довіряв, то тема спілкування одразу змінювалася.

Шихаметов у суді не заперечував наявність свого голосу на аудіозаписах, поданих стороною звинувачення, але заявляв, що зміст розмов було передано недостовірно.

Там повністю брехня! Склеїли! Я щось говорю, а там інша реакція, інше слово. Ви самі в цьому переконалися, коли зачитували", – говорив ув'язнений у суді.

Захисник взагалі трактував розмови як "розмови за чаєм у кафе".

Шихаметов написав у дебатах, із якими не зміг виступити: "Хіба ми мали вибір у 2014 році? Я вам скажу, що все це правда: національність наша – кримські татари, релігія та культура наша – Іслам, громадянство – Україна. Це є доказом моєї провини? Ми і не ховаємося, не приховуємо цього, а прямо і скрізь заявляємо про це. Хіба це злочин? І це фабрикує слідчий ФСБ кухонними репліками і лякаючи обшуками, знущаючись із людей".

Секретні свідки здебільшого вторили своїм свідченням, даним ФСБ, проте у залі суду відтворили їх доволі неточно.

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