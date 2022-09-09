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Війна в Україні входить у критичну фазу - генсек НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 16:10

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.

"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - додав генсек.

Столтенберг знову наголосив на готовності НАТО захищати свою територію від агресії Москви.

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Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

Теми: НАТО
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