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У Бучанському районі знайшли рештки людини зі слідами страти

Євген КізіловП'ятниця, 9 вересня 2022, 16:57
У Бучанському районі знайшли рештки людини зі слідами страти
фото з місця події, поліція

Під Києвом, у селі Мощун Бучанського району, знайшли рештки вбитої окупантами людини. Пошкодження вказують на те, що жертву стратили.

Джерело: глава поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: За його словами, на земельній ділянці неподалік лісу поліцейські знайшли присипаний землею череп.

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Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили.

Нині останки скерували на судмедекспертизу.

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Нєбитов розповів, що станом на 9 вересня на Київщині уже виявили 1 360 тіл загиблих від дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.

Теми: Бучажертвивійна
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