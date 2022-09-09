У Бучанському районі знайшли рештки людини зі слідами страти

Під Києвом, у селі Мощун Бучанського району, знайшли рештки вбитої окупантами людини. Пошкодження вказують на те, що жертву стратили.

Джерело: глава поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: За його словами, на земельній ділянці неподалік лісу поліцейські знайшли присипаний землею череп.

Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили.

Нині останки скерували на судмедекспертизу.

Нєбитов розповів, що станом на 9 вересня на Київщині уже виявили 1 360 тіл загиблих від дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.