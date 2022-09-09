У Бучанському районі знайшли рештки людини зі слідами страти

Під Києвом, у селі Мощун Бучанського району, знайшли рештки вбитої окупантами людини. Пошкодження вказують на те, що жертву стратили.

Джерело: глава поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: За його словами, на земельній ділянці неподалік лісу поліцейські знайшли присипаний землею череп.

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Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть вказувати на те, що людину стратили.

Нині останки скерували на судмедекспертизу.

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Нєбитов розповів, що станом на 9 вересня на Київщині уже виявили 1 360 тіл загиблих від дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого.