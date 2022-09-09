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Обмінний фонд поповнюється: військові РФ піднімають бунти – ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:15
Обмінний фонд поповнюється: військові РФ піднімають бунти – ОК Південь
Ілюстративне фото з Генштабу

Російські військовослужбовці на південному фронті масово пишуть рапорти, піднімають бунти та інтенсивно поповнюють обмінний фонд України. 

Джерело: голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 9 вересня

Пряма мова: "Поповнення обмінного фонду триває досить інтенсивно, в порівнянні з попередніми днями. Головним настроєм в них зараз є бунти всередині підрозділів, де вони піднімаються проти свого командування, масово пишуть рапорти". 

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Деталі: Гуменюк додала, що у росіян завжди є вихід – скласти зброю, дочекатись ЗСУ, перейти під юрисдикцію міжнародного гуманітарного права та поповнити обмінний фонд.

Теми: РосіявійнаХерсонська область
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