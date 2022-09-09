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Генсек НАТО: Росія задіяла у війні в Україні понад 80% сухопутних військ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:33
Єнс столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Зараз понад 80% сухопутних військ Росії залучені до війни в Україні. Тож, звичайно, те, що там відбувається, має значення для загальної здатності Росії становити будь-яку загрозу для будь-якої країни-члена НАТО. Отже, моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує", - сказав Столтенберг.

Генсек наголосив, що союзники мають бути готові до довготривалої перспективи і тому НАТО контактує з оборонно-промисловими комплексами країн-членів.

"Ми створили структури тут, в НАТО, щодо оборонного планування, можливостей, щоб гарантувати, що ми зараз нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні, але це не лише підтримка Україна – це також забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашого власного стримування та оборони", - сказав він.

Столтенберг також запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

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Теми: НАТОвійнаРосіяармія
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