Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Росія задіяла у війні в Україні понад 80% сухопутних військ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:33
Генсек НАТО: Росія задіяла у війні в Україні понад 80% сухопутних військ
Єнс столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія залучила до війни в Україні 80% своїх сухопутних військ.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Зараз понад 80% сухопутних військ Росії залучені до війни в Україні. Тож, звичайно, те, що там відбувається, має значення для загальної здатності Росії становити будь-яку загрозу для будь-якої країни-члена НАТО. Отже, моє перше повідомлення членам Альянсу полягає в тому, що ми вітаємо безпрецедентну підтримку, ми закликаємо до ще більшої підтримки, і ми закликаємо їх глибше дослідити запаси, щоб продовжувати надавати Україні те, чого вона негайно потребує", - сказав Столтенберг.

Реклама:

Генсек наголосив, що союзники мають бути готові до довготривалої перспективи і тому НАТО контактує з оборонно-промисловими комплексами країн-членів.

"Ми створили структури тут, в НАТО, щодо оборонного планування, можливостей, щоб гарантувати, що ми зараз нарощуємо виробництво, що ми поповнюємо запаси, щоб мати можливість продовжувати надавати підтримку Україні, але це не лише підтримка Україна – це також забезпечення того, щоб у нас була зброя, боєприпаси, засоби для нашого власного стримування та оборони", - сказав він.

Столтенберг також запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

Теми: НАТОвійнаРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
НАТО
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: