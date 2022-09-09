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До Києва несподівано приїхав президент однієї з країн ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:44

У Києві перебуває з візитом президент Латвії Егілс Левітс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у триваючій сильній підтримці України - доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс, додавши фото, на якому він вітається із Зеленським.

На сторінках польських дипломатичних місій з’явилися також фото Левітса разом із Зеленським та прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким, про приїзд якого стало відомо раніше.

Нагадаємо, Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

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Теми: ЛатвіяКиївпрезидент
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