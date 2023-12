До Києва несподівано приїхав президент однієї з країн ЄС

У Києві перебуває з візитом президент Латвії Егілс Левітс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у триваючій сильній підтримці України - доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс, додавши фото, на якому він вітається із Зеленським.

На сторінках польських дипломатичних місій з’явилися також фото Левітса разом із Зеленським та прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким, про приїзд якого стало відомо раніше.

PM @MorawieckiM began his visit to #Kyiv with a meeting with the President of 🇺🇦 @ZelenskyyUa and the President of 🇱🇻 @Valstsgriba.



The discussions will be focus on the current geopolitical situation, military security, as well as economic issues and #EU support for #Ukraine. pic.twitter.com/VP8We94BJg