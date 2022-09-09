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До Києва несподівано приїхав президент однієї з країн ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:44

У Києві перебуває з візитом президент Латвії Егілс Левітс.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у триваючій сильній підтримці України - доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс, додавши фото, на якому він вітається із Зеленським.

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На сторінках польських дипломатичних місій з’явилися також фото Левітса разом із Зеленським та прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким, про приїзд якого стало відомо раніше.

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Нагадаємо, Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Теми: ЛатвіяКиївпрезидент
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