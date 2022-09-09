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ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 18:26
ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районі 10 населених пунктів, окупанти у п’ятницю завдали понад 12 ракетних і 12 авіаційних ударів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів.

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Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

Противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку  - в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;
  • на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;
  • на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;
  • на Краматорському напрямку - неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;
  • на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;
  • на Новопавлівському напрямку - неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;
  • на Запорізькому напрямку  - в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.
  • На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

ВІДЕО ДНЯ

У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Українські воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.

Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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