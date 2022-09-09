237-го гвардійського десантно-штурмовий полку РФ більше не існує: всі мертві чи поранені – ГУР

Українські розвідники повідомляють, що внаслідок контрнаступу українських захисників на кількох напрямках окупанти шукають спосіб втечі, телефонують дружинам і просять, щоб Міноборони Росії вивело їх з України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані".

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Деталі: Відзначається, що контрнаступ українських захисників примушує окупантів просити допомоги в Червоного Хреста та тікати на вкрадених велосипедах.

Зокрема, росіяни з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу.

Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міноборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

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Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок".

Проте зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Окупанти скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" 55-60 років.

Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території РФ. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова "піар-акція".

Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям.

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