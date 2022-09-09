Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

237-го гвардійського десантно-штурмовий полку РФ більше не існує: всі мертві чи поранені – ГУР

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 вересня 2022, 18:30

Українські розвідники повідомляють, що внаслідок контрнаступу українських захисників на кількох напрямках окупанти шукають спосіб втечі, телефонують дружинам і просять, щоб Міноборони Росії вивело їх з України.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані".

Деталі: Відзначається, що контрнаступ українських захисників примушує окупантів просити допомоги в Червоного Хреста та тікати на вкрадених велосипедах.

Зокрема, росіяни з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу.

Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міноборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України. 

Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок".

ВІДЕО ДНЯ

Проте зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Окупанти скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" 55-60 років.

Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території РФ. Втім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова "піар-акція".

Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: розвідкавійнаУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

розвідка
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"
У Придністров’ї люди відмовляються підписувати контракти з армією РФ – розвідка
У Росії залишилось менше 200 "Іскандерів", але є тисячі ракет, яким більше 30 років – розвідка
Останні новини
07:41
Дніпропетровщина: Росіяни випустили кілька ракет, є влучання
07:11
Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 "кадирівців"
06:30
Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні
05:31
Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків
04:40
США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні
03:45
Новий король Британії вперше звернувся до нації: згадав Єлизавету ІІ й пообіцяв зберігати традиції
03:14
Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт
02:15
Блінкен: Путін ставить на енергетичний шантаж, бо РФ програє на полі бою
01:35
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
Усі новини...