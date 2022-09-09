Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Мета Путіна – знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 19:01

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон у п’ятницю закликала держави-члени Європейського Союзу "ретельно переглянути" візи, які вони видавали громадянам Росії, оскільки вони можуть загрожувати їхній національній безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це Йоганссон заявила під час візиту до Фінляндії.

За словами єврокомісарки, війна проти України "є також загрозою нашій безпеці, й нам не треба бути наївними: мета Путіна – знищити Європейський Союз".

Реклама:

"Ми не можемо виключити, що люди приїжджають із метою викликати соціальний бунт, насилля, подібні речі, або намагаються займатися пропагандою. Це нам потрібно досліджувати більш детально", – вважає вона.

Йоганссон зазначила, що підтримує надання віз громадянам Росії, які є дисидентами, журналістами чи подаються з гуманітарних або сімейних міркувань, "але для тих, хто приїжджають без істотної причини, потрібна дуже ретельна перевірка… і ми маємо діяти більш суворо".

"Нещодавно російські громадяни приїхали в державу-члена ЄС із єдиною метою спровокувати українських біженців", – навела приклад представниця Єврокомісії, не уточнивши, що має на увазі.

ВІДЕО ДНЯ

Також вона додала, що вважає в деяких випадках корисним зведення паркану чи іншого фізичного бар’єру на кордоні з Росією – про це зокрема заявляла і Фінляндія: "Держави-члени повинні обирати найкращий спосіб захищати зовнішні кордони у відповідності до законодавства".

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

У п'ятницю Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Читайте також про те, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Теми: візиРосіяЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: