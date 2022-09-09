Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мета Путіна – знищити ЄС": Єврокомісія закликала переглянути візи, видані росіянам

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 19:01

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон у п’ятницю закликала держави-члени Європейського Союзу "ретельно переглянути" візи, які вони видавали громадянам Росії, оскільки вони можуть загрожувати їхній національній безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це Йоганссон заявила під час візиту до Фінляндії.

За словами єврокомісарки, війна проти України "є також загрозою нашій безпеці, й нам не треба бути наївними: мета Путіна – знищити Європейський Союз".

"Ми не можемо виключити, що люди приїжджають із метою викликати соціальний бунт, насилля, подібні речі, або намагаються займатися пропагандою. Це нам потрібно досліджувати більш детально", – вважає вона.

Йоганссон зазначила, що підтримує надання віз громадянам Росії, які є дисидентами, журналістами чи подаються з гуманітарних або сімейних міркувань, "але для тих, хто приїжджають без істотної причини, потрібна дуже ретельна перевірка… і ми маємо діяти більш суворо".

"Нещодавно російські громадяни приїхали в державу-члена ЄС із єдиною метою спровокувати українських біженців", – навела приклад представниця Єврокомісії, не уточнивши, що має на увазі.

Також вона додала, що вважає в деяких випадках корисним зведення паркану чи іншого фізичного бар’єру на кордоні з Росією – про це зокрема заявляла і Фінляндія: "Держави-члени повинні обирати найкращий спосіб захищати зовнішні кордони у відповідності до законодавства".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

У п'ятницю Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

Читайте також про те, що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: візиРосіяЄСсанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

візи
В Росії готуються запровадити візи для українців
У ЄС остаточно затвердили "візове покарання" для росіян: почне діяти з понеділка
Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
Останні новини
08:50
У Британії пройде церемонія проголошення Чарльза ІІІ королем
08:38
Українська авіація влучила по 25 опорних пунктах та скупченнях росіян – Луганська ОВА
08:15
ЗСУ відвоювали 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини — американські аналітики
07:41
Дніпропетровщина: Росіяни випустили кілька ракет, є влучання
07:11
Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 кадировців
06:30
Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні
05:31
Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків
04:40
США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні
03:45
Новий король Британії вперше звернувся до нації: згадав Єлизавету ІІ й пообіцяв зберігати традиції
03:14
Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт
Усі новини...