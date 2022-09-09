Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Європейська комісія в п’ятницю опублікувала рекомендації щодо візової політики для держав-членів, які закликають зокрема не видавати громадянам Росії багаторічні візи, а також розглядати можливість анулювання вже виданих віз у певних випадках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Виконавчий орган ЄС рекомендує державам-членам під час ухвалення рішень про видачу віз надавати нижчий пріоритет заявникам, які не мають суттєвої причини для подорожі – наприклад туристам.

Крім того, консульства можуть ухвалювати рішення щодо візових заявок протягом 45 днів (раніше було 15 днів) та вимагати додаткові підтверджувальні документи.

"Враховуючи поточну безпекову ситуацію, консульствам держав-членів слід особливо ретельно перевіряти, чи можуть російські громадяни, які звертаються за короткостроковими візами, вважатися загрозою державному порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам будь-якої з держав-членів. Якщо це так, у візі слід відмовити – рішення завжди ухвалюється на основі індивідуальної оцінки", – зазначається в рекомендаціях Єврокомісії.

Також державам-членам Європейського Союзу рекомендують переглядати чинні короткострокові візи: "Якщо стає очевидним, що умови для видачі візи більше не виконуються, наприклад через те, що тепер власник візи вважається загрозою безпеці, держави-члени повинні анулювати чинну візу".

Крім того, Єврокомісія радить утримуватися від видачі багаторазових віз з тривалим терміном дії, "оскільки російські громадяни можуть не відповідати умовам для в’їзду в ЄС у довгостроковій перспективі через економічну нестабільність, обмежувальні заходи та політичні події в Росії".

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Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

У п'ятницю Рада ЄС остаточно ухвалила рішення про призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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