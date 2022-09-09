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На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: допомагав окупантам

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 вересня 2022, 19:48
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: допомагав окупантам
фото: ТГ Синєгубова

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов побував на деокупованих територіях і повідомив, що правоохоронці будуть розшукувати тих, хто співпрацював з окупантами. 9 вересня затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який допомагав ворогам.

Джерело: Синєгубов у Telegram, пресслужба ДБР

Пряма мова: "Відвідали щойно звільнені громади, поспілкувалися з місцевими мешканцями...

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Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями.

Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом".

 

Деталі: Крім того, ДБР повідомило, що співробітники бюро розпочали у щойно звільненій Балаклії фільтраційні заходи.

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Зокрема, у місті ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу нацбезпеці.

За словами Синєгубова за пів року окупації росіяни залишили по собі розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття.

В більшості деокупованих сіл немає електрики та газу. Найближчим часом влада планує їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.

 

Першочергово на деокупованій території займуться зачисткою та розмінування. На місцях уже працює поліція та ДСНС.

Тим, хто виїхав, влада поки не рекомендує повертатися до відповідних розпоряджень військових.

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Теми: Харківська областьЗбройні сили
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