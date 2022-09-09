В ООН заявили, що Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер у п'ятницю заявила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією", – заявила Боґнер на брифінгу у п’ятницю.

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Це викликає ще більше занепокоєння, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які… утримуються збройними силами Російської Федерації або афілійованими збройними групами, зазнавали тортур і жорстокого поводження", – додала вона.

Голова місії ООН в Україні додала, що деякі з цих епізодів – питання катувань і жорстокого поводження з військовополоненими – можуть трактуватися як воєнні злочини.

За словами Боґнер, українські військовополонені проходять так званий "процес прийому", коли їх змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко їх б’ють. ООН також отримала інформацію про українських ув'язнених, хворих на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз, в колонії в Оленівці.

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На тому ж брифінгу голова місії ООН з прав людини в Україні також закликала Росію з гуманітарних міркувань звільнити чотирьох вагітних військовополонених, які утримуються на підконтрольних Росії територіях України.

Своєю чергою речник Кремля Дмітрій Пєсков у п’ятницю сказав, що не може коментувати заяву ООН, бо російська влада "не знає, хто звертався до військових і чи звертався" з цього питання.

Як повідомлялося, місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених і десятки зазнали поранень.