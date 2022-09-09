Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ООН заявили, що Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 20:01

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер у п'ятницю заявила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією", – заявила Боґнер на брифінгу у п’ятницю.

Реклама:

Це викликає ще більше занепокоєння, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які… утримуються збройними силами Російської Федерації або афілійованими збройними групами, зазнавали тортур і жорстокого поводження", – додала вона.

Голова місії ООН в Україні додала, що деякі з цих епізодів – питання катувань і жорстокого поводження з військовополоненими – можуть трактуватися як воєнні злочини.

За словами Боґнер, українські військовополонені проходять так званий "процес прийому", коли їх змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко їх б’ють. ООН також отримала інформацію про українських ув'язнених, хворих на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз, в колонії в Оленівці.

ВІДЕО ДНЯ

На тому ж брифінгу голова місії ООН з прав людини в Україні також закликала Росію з гуманітарних міркувань звільнити чотирьох вагітних військовополонених, які утримуються на підконтрольних Росії територіях України.

Своєю чергою речник Кремля Дмітрій Пєсков у п’ятницю сказав, що не може коментувати заяву ООН, бо російська влада "не знає, хто звертався до військових і чи звертався" з цього питання.

Як повідомлялося, місія ООН зі з’ясування фактів має в найближчі дні прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених і десятки зазнали поранень.

Теми: ООНРосіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: