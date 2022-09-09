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У МВС розповіли, скільки осіб перевірили на деокупованих територіях: як облцентр

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 20:25
У МВС розповіли, скільки осіб перевірили на деокупованих територіях: як облцентр
Євгеній Єнін

На деокупованих територіях загалом поліція перевірила на співпрацю з окупантами 123 тисячі осіб, з них майже 8,5 тисяч були передані органам СБУ для подальшої перевірки.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми активно приймаємо усі заяви про злочини, і згодом можна буде говорити про більш чітку картину і масштаби злочинної діяльності окупаційної влади.

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Якщо ж цікавить статистика по Україні, то у ході відпрацювання поліцейськими уже перевірено 123 тисячі осіб, це як перевірити всіх жителів невеличкого обласного центру. З цього числа понад 20 тисяч – це ті особи, які покидали деокуповану територію і пройшли заходи з фільтрації, а також перевірені під час фільтраційних заходів у деокупованих населених пунктах".

Деталі: Єнін наголосив, що такі перевірки проводяться "не заради статистики".

"Наприклад, 8400 з цих людей було передано до органів СБУ для проведення з ними подальших перевірочних заходів. Чимала частина з них отримують підозри чи одразу ж затримуються правоохоронцями. І під час таких заходів вилучаємо і зброю, і гранати, набої і вибухові речовини", - сказав він.

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Теми: деокупаціяполіціяколаборація
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