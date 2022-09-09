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Єврокомісія виступає за збільшення імпорту електроенергії з України

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 20:49

Європейська комісарка з енергетичних питань Кадрі Сімсон підтримує збільшення імпорту Європейським Союзом електроенергії з України на тлі енергетичної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення міністерства енергетики України, про це йшлося на зустрічі Сімсон, міністра енергетики Германа Галущенка та міністра промисловості й торгівлі головуючої в ЄС Чехії Йозефа Сікели.

Зазначається, що під час засідання Ради Євросоюзу єврокомісарка закликала учасників підтримати пропозицію звернутися до ЕNTSO-E щодо пришвидшення покрокового збільшення торгівлі електроенергією з Україною.

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Вона зазначила, що збільшення імпорту електроенергії є взаємовигідним процесом для України і Європи.

У висновках за результатами надзвичайного засідання Ради ЄС вказано, що європейські міністри підтверджують свою відданість зміцненню енергетичної співпраці з Україною, зокрема в контексті взаємовигідної торгівлі електроенергією.

На тлі енергетичної кризи в Європі зростає ціна на електроенергію, у зв'язку з чим деякі країни, наприклад Австрія, вже заморожують її вартість.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні.

Як повідомлялося, 28 липня оператори систем передачі континентальної Європи збільшили потужності для експорту до Румунії та Словаччини в два з половиною рази – до 250 МВт.

Теми: санкціїелектроенергіяУкраїна
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