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Україна може повернути Крим протягом наступного року – генерал США

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 вересня 2022, 21:19
Україна може повернути Крим протягом наступного року – генерал США
ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що Україна може повернути всі свої території, включно з Кримом, протягом 2023 року.

Джерело: Ходжес у коментарі Newsweek у кулуарах Тбіліської міжнародної конференції Інституту Маккейна

Пряма мова: "Українці врятували свою країну… Вони встановили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року".

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Деталі: Ходжес відзначив, що через пів року після початку повномасштабного російського вторгнення "передбачувана друга найкраща армія світу тепер є другою найкращою армією в Україні".

"Після всього цього часу Росія все ще контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана", - додав він.

Ходжес підкреслив, що західним партнерам України настав час надати київському уряду матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна для досягнення повної військової перемоги.

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У свою чергу, Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав Newsweek, що своєрідним лакмусовим папірцем спроможності України визволяти свої території може стати операція щодо Херсона.

"Якщо українці продемонструють здатність оточити великого супротивника і взяти його в облогу в Херсоні, це було б великим військовим досягненням, і це свідчило б про те, що вони також можуть зробити це в інших місцях на сході та півдні", – сказав Баррос.

Проте, на його думку, може пройти кілька місяців, перш ніж з’явиться достатньо чітка картина українських досягнень біля Херсона.

За словами Барроса, перемістивши на південь елементи елітної російської 1-ї гвардійської танкової армії, РФ погіршила свої позиції в інших частинах України.

При цьому експерт вважає, що війна ще далека від завершення.

"З української точки зору, це чудово, що ми обговорюємо, чи може це закінчитися через 15 місяців чи через 37 місяців. Але я все ще думаю, що на нас чекає довга війна", - сказав Баррос.

Теми: СШАвійнаКримдеокупація
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