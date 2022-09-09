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В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 23:42
фото Pixabay

Міністр уряду Чехії з європейських питань Мікулаш Бек вважає, що останні дії Угорщини роблять теоретично ймовірною ситуацію, коли вона може вийти зі складу Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Бек зробив в інтерв’ю чеській радіостанції iROZHLAS.

"Єдність у Європейському Союзі ніколи не була і не буде єдністю єдиного голосу – це завжди буде єдність багатьох. Єдність багатьох голосів, які ведуть між собою діалог, інколи сперечаються, але зрештою знаходять взаємну згоду з ключових питань", – зазначив чеський урядовець.

Бек додав, що в найближчі місяці буде зайнятий "утримуванням Угорщини в європейському мейнстримі", та водночас вказав на "невеликий позитивний сигнал" – відмову Будапешта від вимоги виключити із санкційного списку ЄС трьох олігархів.

"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", – сказав він.

На уточнення ведучого міністр уряду Чехії сказав, що в теорії може йтися про вихід Угорщини з Європейського Союзу.

В останні роки угорська влада часто критикує Європейський Союз, зокрема через її звинувачення в порушенні прав людини й верховенства права Будапештом.

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Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився за скасування санкцій проти Росії, заявивши, що вони неефективні.

Читайте також: Орбан – це не вся Угорщина. Чому важливо відрізняти угорську владу від народу.

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Теми: ЧехіяУгорщинаЄС
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