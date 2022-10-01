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Світовий банк виділить 530 мільйонів доларів фінансування для України

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 01:35
ФОТО: GETTY

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 млн доларів допомоги Україні.

Джерело: Світовий банк

Деталі: Зазначається, що кошти спрямовані на задоволення "нагальних потреб, що виникли внаслідок вторгнення Росії в Україну".

Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку підтримується своєчасними гарантіями позики з боку Британії ($500 млн) і Данії ($30 млн) і було залучено в рамках проєкту "Державні видатки для зміцнення адміністративного потенціалу України" (PEACE).

Регіональний країновий директор Світового банку по Східній Європі Аруп Банерджі сказав, що потреби України на реконструкцію та відновлення навіть на найближчі три роки становитимуть понад 100 млрд доларів США, і ця цифра, як очікується, зростатиме в міру продовження війни.

Зазначається, що на сьогодні Світовий банк мобілізував майже $13 млрд надзвичайного фінансування для України, включно із зобов'язаннями та обіцянками донорів, з яких $11 млрд повністю освоєно. Ця допомога допомогла надалі надавати основні державні послуги населенню та  пом'якшити наслідки спричинених війною втрат.

Теми: війнаекономіка
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