ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" і десяток росіян

ЗСУ на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти".

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Деталі: Також знищені два безпілотники "Орлан-10" в небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Уразили логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.