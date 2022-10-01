Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" і десяток росіян

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 02:21
ОК Південь: ЗСУ знищили російський Сонцепьок і десяток росіян

ЗСУ на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти".

Реклама:

Деталі: Також знищені два безпілотники "Орлан-10"   в небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали  330 вогневих завдань. Уразили  логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупчення  ворожих сил та засобів,   вогневі позиції противника.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Останні новини
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: