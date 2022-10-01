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ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" і десяток росіян

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 02:21

ЗСУ на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепьок" та РСЗВ "Град".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За попередніми даними, ворожих сил стало менше на 10 рашистів, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", реактивну систему залпового вогню "Град", 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти".

Деталі: Також знищені два безпілотники "Орлан-10"   в небі Херсонщини та ввечері над морем Одещини.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали  330 вогневих завдань. Уразили  логістичні центри та польові склади боєприпасів, скупчення  ворожих сил та засобів,   вогневі позиції противника.

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Теми: війнаРосія
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