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КНДР вперше провела чотири запуски балістичних ракет за тиждень

Анастасія КалатурСубота, 1 жовтня 2022, 03:20
ФОТО: GETTY

Північна Корея випробувала дві балістичні ракети – це перший випадок,  коли держава, що володіє ядерною зброєю, провела чотири запуски за один тиждень.

Джерело: Japan Times з посиланням на Міністерство оборони Японії, міністр оборони Японії Тосіро Іно

Деталі: Міністерство оборони заявило, що обидві ракети впали в Японське море, за межами виключної економічної зони Японії, яка простягається на близько 370 кілометрів від узбережжя.

Тосіро Іно сказав, що перша ракета пролетіла близько 400 км, досягнувши максимальної висоти близько 50 км, а друга пролетіла 350 км і також досягла висоти 50 км, і що вони летіли за неправильними траєкторіями.

Військові Південної Кореї також підтвердили запуск двох балістичних ракет малої дальності, додавши, що вони були випущені з району Сунан у Пхеньяні.

Це шоста і сьома ракети, запущені  КНДР з початку тижня.  Як зазначається, КНДР  випробувала дві ракети малої дальності в середу й одну - в неділю. У четвер вона запустила   дві балістичні ракети малої дальності, лише за кілька годин після того, як віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала Південну Корею для переговорів із президентом Юн Сук Йолем у Сеулі, де вона засудила "провокаційну ядерну риторику" Пхеньяна.

Тосіро Іно заявив, що дії Північної Кореї, включно із запуском балістичних ракет чотири рази поспіль тільки за останній тиждень, абсолютно неприйнятні і становлять загрозу миру й безпеці регіону та міжнародного співтовариства.

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Останні ракетні випробування відбулися після того, як США, Південна Корея і Японія провели 30 вересня тристоронні протичовнові військові навчання. Раніше цього тижня США і Південна Корея провели спільні військові навчання за участі авіаносної ударної групи ВМС США "Рональд Рейган".

Повідомляється, що випробування, проведене КНДР у неділю, стало її першим великим випробуванням зброї від початку червня, коли вона запустила безпрецедентні вісім балістичних ракет із кількох точок.

Теми: Північна Кореязброя
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