КНДР вперше провела чотири запуски балістичних ракет за тиждень

Північна Корея випробувала дві балістичні ракети – це перший випадок, коли держава, що володіє ядерною зброєю, провела чотири запуски за один тиждень.

Джерело: Japan Times з посиланням на Міністерство оборони Японії, міністр оборони Японії Тосіро Іно

Деталі: Міністерство оборони заявило, що обидві ракети впали в Японське море, за межами виключної економічної зони Японії, яка простягається на близько 370 кілометрів від узбережжя.

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Тосіро Іно сказав, що перша ракета пролетіла близько 400 км, досягнувши максимальної висоти близько 50 км, а друга пролетіла 350 км і також досягла висоти 50 км, і що вони летіли за неправильними траєкторіями.

Військові Південної Кореї також підтвердили запуск двох балістичних ракет малої дальності, додавши, що вони були випущені з району Сунан у Пхеньяні.

Це шоста і сьома ракети, запущені КНДР з початку тижня. Як зазначається, КНДР випробувала дві ракети малої дальності в середу й одну - в неділю. У четвер вона запустила дві балістичні ракети малої дальності, лише за кілька годин після того, як віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідала Південну Корею для переговорів із президентом Юн Сук Йолем у Сеулі, де вона засудила "провокаційну ядерну риторику" Пхеньяна.

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Тосіро Іно заявив, що дії Північної Кореї, включно із запуском балістичних ракет чотири рази поспіль тільки за останній тиждень, абсолютно неприйнятні і становлять загрозу миру й безпеці регіону та міжнародного співтовариства.

Останні ракетні випробування відбулися після того, як США, Південна Корея і Японія провели 30 вересня тристоронні протичовнові військові навчання. Раніше цього тижня США і Південна Корея провели спільні військові навчання за участі авіаносної ударної групи ВМС США "Рональд Рейган".

Повідомляється, що випробування, проведене КНДР у неділю, стало її першим великим випробуванням зброї від початку червня, коли вона запустила безпрецедентні вісім балістичних ракет із кількох точок.