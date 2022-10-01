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Зведення Генштабу: Для війни Росія задіє курсантів військових училищ — не вистачає офіцерів

"Українська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно задіє курсантів військових училищ – через нестачу, перш за все, офіцерських кадрів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: У Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для   підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів  планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше місяця, з вибуттям до району бойових дій в Україні.

За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.  На інших напрямках противник стріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;
  • на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.
  • на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Уражений опорний пункт  противника, 6  районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

ВІДЕО ДНЯ

Ракетні війська і артилерія  за минулу добу  уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили ще 14  військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

Теми: Генштабвійна
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