Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС

Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова – наразі його місцезнаходження невідоме.

Джерело: заява президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна



Дослівно: "…30 вересня 2022 року близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі".



Деталі: Зазначається, що Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.



Котін вимагає від окупантів припинити акти ядерного тероризму по відношенню до керівництва і персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції і повернути його до виконання службових обов'язків з підтримання безпечної експлуатації ЗАЕС. Також він звернувся до очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для звільнення Мурашова.

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