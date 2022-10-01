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Обстріл Миколаєва: окупанти зруйнували два поверхи житлового будинку

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 08:31
Обстріл Миколаєва: окупанти зруйнували два поверхи житлового будинку
фото мерії миколаєва

Внаслідок обстрілу Миколаєва вночі на 1 жовтня зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах, жертв немає.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.

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У навколишніх будинках повилітали вікна".

Деталі: За словами мера, деякі жителі отримали легкі травми, загиблих немає.

Територію вже прибирають від уламків.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Вночі на 1 жовтня стало відомо, що росіяни обстріляли Миколаїв і влучили в житловий будинок.

Теми: Миколаїв
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