Обстріл Миколаєва: окупанти зруйнували два поверхи житлового будинку
Субота, 1 жовтня 2022, 08:31
Внаслідок обстрілу Миколаєва вночі на 1 жовтня зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах, жертв немає.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова Сєнкевича: "Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.
У навколишніх будинках повилітали вікна".
Деталі: За словами мера, деякі жителі отримали легкі травми, загиблих немає.
Територію вже прибирають від уламків.
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Передісторія: Вночі на 1 жовтня стало відомо, що росіяни обстріляли Миколаїв і влучили в житловий будинок.