Обстріл Миколаєва: окупанти зруйнували два поверхи житлового будинку

Внаслідок обстрілу Миколаєва вночі на 1 жовтня зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах, жертв немає.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Житловий будинок. Ракета С-300. Зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах. Також постраждали автівки, які були припарковані у дворі.

У навколишніх будинках повилітали вікна".

Деталі: За словами мера, деякі жителі отримали легкі травми, загиблих немає.

Територію вже прибирають від уламків.

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Передісторія: Вночі на 1 жовтня стало відомо, що росіяни обстріляли Миколаїв і влучили в житловий будинок.