"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення
Субота, 1 жовтня 2022, 10:56
Головне управління розвідки оприлюднило розмову окупанта з дружиною, в якому він скаржиться, що вони потрапили в "котел" і дзвонить попрощатися.
Джерело: ГУР
Деталі: Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.
Він навіть не зважає на заборону користуватися мобільними, каже, що хоче наговоритися з дружиною перед смертю і готовий, щоб Збройні сили хоч зараз вдарили туди ракетою.
Пряма мова: "Ми в кільці, Любо. Нам п#%да скоро. Я просто подзвонив попрощатися"