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"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 10:56
Ми оточені, дзвоню попрощатися: окупант з котла скаржиться дружині – перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило розмову окупанта з дружиною, в якому він скаржиться, що вони потрапили в "котел" і дзвонить попрощатися.

Джерело: ГУР

Деталі: Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.

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Він навіть не зважає на заборону користуватися мобільними, каже, що хоче наговоритися з дружиною перед смертю і готовий, щоб Збройні сили хоч зараз вдарили туди ракетою.

Пряма мова: "Ми в кільці, Любо. Нам п#%да скоро. Я просто подзвонив попрощатися"

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Теми: розвідкаРосіявійна
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