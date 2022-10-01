"Ми оточені, дзвоню попрощатися": окупант з "котла" скаржиться дружині – перехоплення

Головне управління розвідки оприлюднило розмову окупанта з дружиною, в якому він скаржиться, що вони потрапили в "котел" і дзвонить попрощатися.

Джерело: ГУР

Деталі: Військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому, щоб попрощатись з дружиною.

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Він навіть не зважає на заборону користуватися мобільними, каже, що хоче наговоритися з дружиною перед смертю і готовий, щоб Збройні сили хоч зараз вдарили туди ракетою.

Пряма мова: "Ми в кільці, Любо. Нам п#%да скоро. Я просто подзвонив попрощатися"