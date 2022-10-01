Українські правоохоронці пропустили до Польщі 300 кг гашишу – ДБР

ДБР розслідує причетність правоохоронців до контрабанди 300 кілограмів наркотиків через український кордон до Польщі.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними ДБР, 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину.

Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.

За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.