Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Українські правоохоронці пропустили до Польщі 300 кг гашишу – ДБР

Роман ПетренкоСубота, 1 жовтня 2022, 11:44
фото: дпсу

ДБР розслідує причетність правоохоронців до контрабанди 300 кілограмів наркотиків через український кордон до Польщі.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними ДБР, 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину.

Насправді у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів.

За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон.

Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДБРмитницяПрикордонна служба
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоЗСУ остаточно звільнили Лиман

Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

оновлено, фото, відеоОбстріл автоколони на Харківщині: 24 загиблих, серед них вагітна і 13 дітей

Поблизу Лимана звільнили 5 населених пунктів – Східне угруповання військ

Усі новини...
ДБР
"Російський ленд-ліз": в Ізюмі знайшли покинутий склад з боєприпасами – ДБР
Трагедія 2 травня в Одесі: справа Фучеджі, який втік до Росії, пішла до суду
Cуд арештував літак, який власник-колаборант планував передати агресору
Останні новини
23:29
У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ
22:49
відеоЗСУ остаточно звільнили Лиман
22:21
Захисник Маріуполя Орест та головред УП отримали премію від фестивалю Kharkiv MeetDocs
22:17
Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси
21:50
Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор
21:22
В Іспанії на фестивалі науки 18 людей постраждали від вибуху під час експерименту
20:58
фотоОбстріл будинку в Миколаєві: під завалами знайшли тіло жінки
20:53
ЮНЕСКО вимагає зупинити анексію України
20:47
відео, доповненоУ Севастополі пожежа на аеродромі "Бельбек", окупанти заявили про загоряння літака
20:23
Єрмак: Якщо світ жорстко не відповість на ядерний шантаж РФ, далі будуть ядерні війни
Усі новини...