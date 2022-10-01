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Ракетні удари РФ повністю вивели з ладу дві підстанції "Укренерго"

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 17:56
пошкоджена підстанція, фото Укренерго

Через ракетні удари РФ дві підстанції "Укренерго" на півдні України повністю виведені з ладу.

Джерело: Укренерго

 
пошкоджена підстанція, фото Укренерго

Дослівно: "Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.

Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає".

Деталі: У компанії зазначили, що ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволятиме ситуація.

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Теми: енергетикавійнаРосія
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