Ракетні удари РФ повністю вивели з ладу дві підстанції "Укренерго"
Субота, 1 жовтня 2022, 17:56
Через ракетні удари РФ дві підстанції "Укренерго" на півдні України повністю виведені з ладу.
Джерело: Укренерго
Дослівно: "Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.
Реклама:
Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає".
Деталі: У компанії зазначили, що ремонтні бригади "Укренерго" розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволятиме ситуація.
Слухайте також:
ВІДЕО ДНЯ
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти