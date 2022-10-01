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У Севастополі пожежа на аеродромі "Бельбек", окупанти заявили про загоряння літака

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 20:47
У Севастополі пожежа на аеродромі Бельбек, окупанти заявили про загоряння літака
дим над "Бельбеком", скріншот відео з соцмереж

Біля аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі було чутно вибухи, видно чорний дим. Окупанти заявили, що загорівся літак.

Джерело: місцеві телеграм-канали, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

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Деталі: Телеграм-канали повідомили про серію вибухів, також публікують фото і відео чорного диму над аеродромом.

Зі свого боку, Развожаєв заявив, що загорівся літак.

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Дослівно Развожаєв: "Позаштатна ситуація на аеродромі Бельбек. За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Зараз на місці працюють пожежні розрахунки".

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>: Пізніше Развожаєв додав, що під час виїзду літака за межі злітно-посадкової смуги стався частковий підрив боєкомплекту.

"Літак під час посадки вийшов за межі злітно-посадкової смуги, стався частковий підрив боєкомплекту. Пілот встиг евакуюватися. Пожежу оперативно загасили, аеродром не постраждав", - заявив він.

Теми: СевастопольКримпожежа
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