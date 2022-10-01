Біля Золотого росіяни втратили близько 60 осіб – зведення Генштабу

Внаслідок українського удару по ворожому об’єкту в районі Золотого на Луганщині противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також 4 одиниці військової техніки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

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Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

В той же час, політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроєкт про зміни у кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій".

Деталі: Противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА.

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Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;

напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне. На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка. На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії.

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

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