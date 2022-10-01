Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Біля Золотого росіяни втратили близько 60 осіб – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 19:14
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Внаслідок українського удару по ворожому об’єкту в районі Золотого на Луганщині противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також 4 одиниці військової техніки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

В той же час, політичне керівництво РФ продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроєкт про зміни у кримінальному кодексі РФ, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій".

Деталі: Противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА.

Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

ВІДЕО ДНЯ

Противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.
  • На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Вогневого ураження ворогом завдано в районах шістнадцяти населених пунктів.  Серед них - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії.

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Генштабвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW

ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP

У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ

Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

Усі новини...
Генштаб
Зведення Генштабу: Для війни Росія задіє курсантів військових училищ — не вистачає офіцерів
У Росії встановили "тарифи" за відстрочку від мобілізації – зведення Генштабу
Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача
Останні новини
08:52
Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії
08:37
ЗСУ збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину
07:54
оновленоРосіяни атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе: поцілив у ліцей
07:42
За добу захисники знищили 8 командних пунктів росіян, 3 склади з боєприпасами – Генштаб
06:54
Росіяни атакували Запоріжжя: у місті лунають вибухи
06:26
відеоУ тисняві на стадіоні в Індонезії загинуло 129 людей
05:39
Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW
04:54
На півдні за добу знищили 16 танків і більше 60 окупантів – ОК "Південь"
04:20
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману "обнадійливим успіхом"
03:52
Австралія розширює санкції проти Росії
Усі новини...