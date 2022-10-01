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Кулеба: держави-скептики мають переглянути позицію про членство України в НАТО

"Європейська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 19:30
Кулеба: держави-скептики мають переглянути позицію про членство України в НАТО
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до її вступу в Альянс, адже "ситуація докорінно змінилась".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - сказав Кулеба.

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Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції України.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", - наголосив він.

Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

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"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", - зауважив він.

Кулеба зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.  

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

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Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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