Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: держави-скептики мають переглянути позицію про членство України в НАТО

"Європейська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 19:30
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до її вступу в Альянс, адже "ситуація докорінно змінилась".

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - сказав Кулеба.

Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції України.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", - наголосив він.

Кулеба нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", - зауважив він.

ВІДЕО ДНЯ

Кулеба зазначив, що зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.  

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.

Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

Теми: Кулеба ДмитроНАТО
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW

ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP

У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ

Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Нинішня позиція Китаю більш вигідна Україні, ніж Росії - Кулеба
Кулеба – про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше
Кулеба – країнам, які пропонували посередництво з РФ: припиніть цю гру і підтримайте Україну
Останні новини
08:52
Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії
08:37
ЗСУ збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину
07:54
оновленоРосіяни атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе: поцілив у ліцей
07:42
За добу захисники знищили 8 командних пунктів росіян, 3 склади з боєприпасами – Генштаб
06:54
Росіяни атакували Запоріжжя: у місті лунають вибухи
06:26
відеоУ тисняві на стадіоні в Індонезії загинуло 129 людей
05:39
Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW
04:54
На півдні за добу знищили 16 танків і більше 60 окупантів – ОК "Південь"
04:20
Глава Пентагону назвав звільнення Лиману "обнадійливим успіхом"
03:52
Австралія розширює санкції проти Росії
Усі новини...