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МЗС пропонує державам-партнерам варіанти відповідей на російські спроби анексії

"Європейська правда"Субота, 1 жовтня 2022, 19:51
МЗС України, фото з Facebook

МЗС України виступило з заявою у відповідь на спробу Росії анексувати українські території, у якій запропонувало державам-партнерам варіанти відповідей на протиправні дії РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, МЗС пропонує партнерам вжити рішучих і невідкладних дій задля захисту міжнародного правопорядку: пришвидшити надання Україні усієї необхідної військової, економічної та фінансової допомоги, а також запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії.

МЗС просить ізолювати Росію та її керівництво від цивілізованого світу. "Їм не місце в міжнародних організаціях та на міжнародних майданчиках", - йдеться у заяві. 

Крім того, Україна наполягає на необхідності юридично та політично "визнати Росію тим, чим вона є: державою-терористом".

МЗС також закликає кожну державу підтримати ініціативу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, ініційованого українською стороною задля притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності за розв’язання злочинної війни проти України. 

"Україна та світ ніколи не визнають російських спроб встановити контроль над українською землею та не погодяться на неправомірні російські ультиматуми. Реалізуючи своє законне право на самооборону, Україна продовжить звільняти тимчасово окуповані Росією території, відновлюючи свою територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, звільняючи своїх людей з окупації, захищаючи своє право на існування як держави і нації. Україна забезпечить притягнення Кремля до відповідальності за всі вчинені злочини", - заявило міністерство закордонних справ України.

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Нагадаємо, лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, захопленими Росією.

СШАВелика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.

Теми: МЗСРосіяанексія
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