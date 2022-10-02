Росіяни атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе: поцілив у ліцей

Російські окупанти в ніч на 2 жовтня атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе і поцілили у будівлю місцевого ліцею.

Джерело: керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова: "Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків".

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Оновлено: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворожий дрон-камікадзе у Кривому Розі поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті.

Пряма мова Резніченка: "Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Ніхто не постраждав".

За словами Резніченка, ворог усю ніч атакував Нікопольський та Криворізькийрайони Дніпропетровщини.