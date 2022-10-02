Австралія розширює санкції проти Росії

У відповідь на анексію частини території України Австралія ввела санкції щодо 28 призначених Росією гауляйтерів, міністрів і високопоставлених чиновників.

Джерело: Reuters

Деталі: Австралія в неділю ввела нові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів і високопоставлених чиновників.

Санкції Австралія ввела після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію частини території України.

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