Австралія розширює санкції проти Росії

У відповідь на анексію частини території України Австралія ввела санкції щодо 28 призначених Росією гауляйтерів, міністрів і високопоставлених чиновників.

Джерело: Reuters

Деталі: Австралія в неділю ввела нові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів і високопоставлених чиновників.

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Санкції Австралія ввела після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію частини території України.

Нагадаємо:

30 вересня президент РФ підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Очікується, що це призведе до введення нових санкції проти Росії союзниками України на Заході.

У відповідь на анексію президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.