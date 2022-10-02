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Австралія розширює санкції проти Росії

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 03:52
ФОТО: GETTY

У відповідь на анексію частини території України Австралія ввела санкції щодо 28 призначених Росією гауляйтерів, міністрів і високопоставлених чиновників.

Джерело: Reuters

Деталі: Австралія в неділю ввела нові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів і високопоставлених чиновників.

Санкції Австралія ввела після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію частини території України.

Нагадаємо: 

  • 30 вересня президент РФ підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
  • Очікується, що це призведе до введення нових санкції проти Росії союзниками України на Заході.
  • У відповідь на анексію президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Теми: санкціїАвстраліяанексіявійна
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