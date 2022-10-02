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На півдні за добу знищили 16 танків і більше 60 окупантів – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 04:54
ОК Південь

За добу 1 жовтня українські захисники на півдні знищили 64 окупанти, склад з боєприпасами росіян і 16 танків противника. 

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах та районах зосередження живої сили й техніки.

Втрати ворога за бойовий день складають знищені 64 рашисти, склад з боєприпасами, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 протитанкові ракетні комплекси, 16 танків та 11 одиниць іншої авто-бронетехніки. Один БТР затрофеєний".

Деталі: Захисники повідомляють, що противник зосереджує зусилля на утриманні власних позицій.

За добу захисники на півдні знищили 3 безпілотні шпигуни в Миколаївському і Баштанському районах без можливості реалізації набраних фото/відео даних.

Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, продовжує налагодження альтернативних переправ та ремонтні роботи в районі Антонівського та Каховського мостів.

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Корабельне угруповання ворожого флоту у зменшеному до 8 одиниць складі тримається у ракетно безпечному для себе районі, але утримує напоготів 24 "Калібри", тому загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна.

Теми: війнаЗбройні сили
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